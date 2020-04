Governo estadual anuncia repasse para cidades

Governador João Doria faz anúncio de verbas para municípios com menos de 100 mil habitantes – Governo do Estado de São Paulo

O governo estadual anunciou no dia 27 de março que irá repassar R$ 40 milhões para municípios com menos de 100 mil habitantes. A verba precisa ser utilizada no enfrentamento e prevenção ao novo coronavírus (Covid-19).

De acordo com o prefeito Francisco Leoni Neto (PSDB), até quarta-feira, dia 1º, a prefeitura não havia recebido verba. O prefeito também não informou o valor a que o município teria direito.

Neto Leoni diz que do governo federal houve transferência de R$ 69,9 mil nessa semana.

Já a vice-prefeita Maria Pia Betti Pio da Silva Nary (PP) informou ao Candeia que o montante do governo estadual para Bariri é de R$ 139,8 mil.

Os recursos anunciados pelo Estado foram definidos por critério demográfico e de acordo com o piso de atenção básica do SUS, que é de R$ 4 por habitante.

Ou seja, o valor total repassado a uma cidade com 10 mil habitantes será de R$ 40 mil, enquanto uma cidade com 50 mil habitantes receberá R$ 200 mil, e assim por diante.