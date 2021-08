Covid-19: Bariri vacina pessoas de 18 anos

Imunização terá início às 15h desta quinta-feira (12) – Divulgação

O município de Bariri abrirá às 15h desta quinta-feira (12) a vacinação para pessoas com 18 anos de idade, sem comorbidades.

A imunização acontece no Clube da Melhor Idade, até as 18h. Nos dias úteis a vacinação é realizada das 7h às 17h. É preciso levar CPF, RG e cartão do SUS.

Trata-se da última faixa etária de adultos a serem vacinados. O governo estadual anunciou a vacinação para adolescentes, mas a data ainda não foi definida.

Os públicos anteriores continuam a ser vacinados normalmente. Quem já tomou a primeira dose precisa ficar atento para tomar a segunda e completar o ciclo vacinal.

A prefeitura de Bariri pede que as pessoas levem um quilo de alimento não perecível para auxiliar pessoas carentes do município.