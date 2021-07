Covid-19: Bariri soma mais 4 mortes e chega a 120

Óbitos são relacionados a pessoas entre 36 e 47 anos – Divulgação

A Diretoria Municipal de Saúde confirmou mais quatro mortes por Covid-19 nesta terça-feira (20), chegando a um total de 120 óbitos em Bariri desde o início da pandemia.

Os exames foram positivos para o novo coronavírus de homem de 42 anos, residente na Vila São José e que veio a óbito no dia 4 de julho, mulher de 36 anos, que morava no Jardim Maravilha e morreu no dia 7 de julho, homem de 41 anos, residente no Jardim Esperança 2 e que veio a óbito no dia 10 de julho e mulher de 47 anos, moradora do Jardim Santa Helena e que morreu no dia 11 de julho.

Há também um óbito suspeito, aguardando o resultado do exame. Trata-se de homem de 68 anos, que residia no Núcleo Domingos Aquilante e morreu na segunda-feira (19).

Desde o início da pandemia 3.801 pessoas tiveram resultado positivo em Bariri. Há 33 aguardando o resultado.

Os negativos somam 8.279 exames, com 3.632 pessoas curadas.