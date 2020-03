Boraceia: Bancos são acorrentados para evitar aglomerações de idosos nas praças

Bancos e coretos foram acorrentados nesta manhã de quarta-feira, 25. – Divulgação

A Prefeitura de Boraceia adotou uma medida radical, nesta quarta-feira, 25. Todos os bancos de três praças públicas do município foram acorrentadas para evitar que as pessoas sentem no local. A decisão foi tomada para evitar a aglomerações de idosos, considerados grupo de risco para contágio da Covid-19. Eles mantinham reuniões em praças públicas, mesmo durante o período de quarentena, informa a administração municipal.

O prefeito Marcos Bilancieri (PSDB) acrescenta ainda a prefeitura está tomando várias medidas contra a proliferação da Covid-19, na campanha denominada “Vírus aqui não”, como o ‘toque de recolher’. Segundo ele, além de insistir que todos fiquem em casa, o comércio está fechado, os postos de combustíveis não abrirão aos domingos e ruas e prédios públicos estão sendo limpos com produtos adequados.

Correntes

Não foi a primeira vez que Marcos Bilancieri utilizou correntes em seu mandato. Em novembro de 2017, o prefeito fez um protesto inusitado e se acorrentou aos portões da concessionária de energia, em Bauru (SP). Na época, ele protestou contra quedas contínuas de energia registradas em Boraceia naquele ano, que causavam transtornos à população e prejuízo ao comércio.

Fonte: JCNET