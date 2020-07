Bariri tem 5ª morte por Covid-19

Trata-se de um homem na faixa etária de 50 a 60 anos – Divulgação

O município de Bariri registrou a quinta morte por Covid-19. Trata-se de um homem na faixa etária de 50 a 60 anos. Há informações de que ele estaria com comorbidades.

Oficialmente, não há informação sobre o óbito. Decreto publicado pelo prefeito Francisco Leoni Neto (PSDB) no último dia 10 proibiu a divulgação de mortes (confirmadas ou suspeitas) da doença por setores municipais de Saúde em até 10 dias.

Outras mortes

O primeiro óbito relacionado ao novo coronavírus ocorreu em 16 de maio. Na ocasião, morreu um homem com idade entre 80 e 89 anos de idade.

No dia 22 de junho foi registrado o segundo óbito na cidade. Trata-se de um morador de Bariri na faixa de 30 a 40 anos. O paciente estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual de Bauru.

No dia 27 de junho houve o registro da terceira morte em Bariri em decorrência da Covid-19. Uma mulher na faixa etária entre 80 e 90 anos veio a óbito na Santa Casa de Jaú.

De acordo com informações da Santa Casa de Bariri, a mulher estava internada no hospital local e foi transferida para Jaú no dia 22 de junho, vindo a óbito cinco dias depois.

O quarto registro foi divulgado no dia 9 de julho. Trata-se de uma mulher entre 70 e 80 anos de idade que veio a óbito na Santa Casa de Jaú. Ela não passou pelo ambulatório municipal (que funciona no Centro de Saúde) criado para atendimentos de casos da doença.

(Mais informações na edição impressa do Candeia de sábado)