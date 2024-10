Justiça: Juiz decide por nova modalidade para venda do Hospital São José

Após duas tentativas fracassadas de venda do Hospital São José (Elefante Verde), pertencente à Santa Casa de Bariri, por meio de leilão, a Justiça do Trabalho decidiu que o prédio poderá ser vendido por iniciativa particular dos exequentes. A decisão é do juiz do Trabalho Gabriel Calvet de Almeida.

A alienação do imóvel será na modalidade eletrônica, com a intermediação de corretor credenciado junto ao Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 15ª Região, sediado em Campinas.

Conforme os autos, quaisquer informações sobre o certame deverão ser obtidas diretamente com o corretor e não com o Juízo, através do e-mail: contato@actimoveis.com.br.

Trata-se de um prédio inacabado, com 4.436,00 metros quadrados (m²) de área construída. A edificação se compõe de subsolo, térreo, primeiro, segundo e terceiro pavimentos. A maioria dos pavimentos já tem o piso de granilite e as paredes rebocadas. Seu terreno possui uma área de 4.071,00 m².

O bem foi avaliado em R$ 5,178 milhões. Ante o valor da avaliação realizada para a parte ideal do imóvel, a Justiça do Trabalho estabeleceu como percentual mínimo de venda o equivalente a 50% do valor da referida avaliação: R$ 2,589 milhões. O prazo para venda é de 60 dias.

A ação trabalhista é relacionada a funcionários e ex-funcionários da Santa Casa de Bariri que apontaram diversas violações em seu contrato de trabalho. O processo foi ajuizado em 2018 e até o momento os credores (exequentes) não conseguiram receber o que foi decidido pelo Judiciário.