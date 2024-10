Saúde: Estoques de sangue e plaquetas estão em situação crítica no Hemonúcleo de Jaú

Os estoques de sangue e de plaquetas do Hemonúcleo Regional de Jaú estão abaixo do normal, em situação crítica.

A unidade necessita de doações de todos os tipos de sangue, principalmente dos tipos negativos, e plaquetas.

Doação de sangue – Homens podem doar sangue até quatro vezes ao ano, com intervalo de 60 dias entre cada doação. Já as mulheres, podem colaborar três vezes ao ano, com intervalo de 90 dias. Também é preciso estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos e pesar mais de 50 quilos.

Doação de plaquetas – Tanto homens como mulheres podem doar até quatro vezes por mês e 24 vezes por ano, com um descanso mínimo de 72 horas entre cada doação. Também é preciso estar em boas condições de saúde, ter entre 18 e 50 anos e pesar mais de 50 quilos.

O Hemonúcleo Regional de Saúde fica no Hospital Amaral Carvalho, à Rua Dona Silvéria, 150 – Chácara Braz Miraglia. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h, e aos sábados das 7h30 às 12h.