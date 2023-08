Bariri: Santa Casa traz melhorias a funcionários e adquire equipamentos

A Santa Casa de Bariri teve conquistas recentes, fruto do empenho de colaboradores, servidores e da própria população. Estão elas estão materiais adquiridos e melhorias destinadas aos trabalhadores.

De acordo com a gestora do hospital, Marina Prearo, esse feito foi possível graças a reuniões realizadas entre a administração pública e a diretoria da Santa Casa, emendas parlamentares destinadas à unidade e à tradicional venda de fogaças feita por voluntários na Praça da Matriz.

“Em favor dos colaboradores, o pagamento do banco de horas gerado no período da Covid-19, que estava atrasado, foi realizado. Para a categoria que trabalhava em turnos 12 x 36 sem folgas, as recepcionistas, agora serão disponibilizadas duas folgas mensais. Já para a equipe de limpeza, o adicional de insalubridade foi aumentado para 40%”, informa Marina.

O vale-alimentação passou de R$ 180,00 em cesta básica para R$ 300,00, sendo disponibilizado por meio de um cartão.

Ainda em benefício dos funcionários, as férias referentes aos anos de 2018, 2019 e 2020, que estavam vencidas, serão regularizadas em breve.

Por meio de recursos obtidos por emendas parlamentares, a Santa Casa de Bariri recebeu novos equipamentos, incluindo seis computadores novos e seis usados preservados, seis impressoras, seis leitores de código de barras, dois focos cirúrgicos, três televisores e um carrinho térmico fechado para o transporte das refeições dos pacientes e móveis.

A venda de fogaças realizada por voluntários na Praça da Matriz no mês de junho também possibilitou que fossem adquiridos novos materiais. São eles: dez computadores, dois aspiradores cirúrgicos, dois aparelhos de eletrocardiograma, três macas de transporte em inox, cinco bombas de infusão e equipamentos de internet e wi-fi.

Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri