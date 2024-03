Bariri: Mais três bairros recebem ações de combate aos criadouros da dengue

Essa semana, mais três bairros recebem ações de combate aos criadouros da dengue. Sob coordenação daVigilância Epidemiológica da Prefeitura de Bariri. O serviço é realizado por agentes comunitários de saúde (ACS) e os agentes de combate a endemias (ACE).

Atualmente, os agentes fazem o bloqueio de controle de criadouros no Jardim Pavão. Já a nebulização ocorre essa semana no Bairro Cidade Jardim. No próximo sábado (16), a nebulização vai acontecer no Jardim Lucyla.

É importante que os moradores recebam e abram as residências para os agentes de endemias de Bariri. Eles usam uniforme e têm crachá de identificação.

A responsável pelo Setor de Vigilância Epidemiológica, Neusiely Podanoschi, afirma que é fundamental a colaboração da população de Bariri, tanto para o trabalho dos agentes como para eliminar ou evitar criadouros do Aedes em suas residências.

Segundo ela, para combater a proliferação do mosquito é importante ter alguns cuidados diários na residência, como tampar os tonéis e caixas d’água, manter calhas sempre limpas, deixar garrafas e recipientes com a boca para baixo, limpar semanalmente ou preencher pratos de vasos de plantas com areia, tampar as lixeiras, limpar os ralos e colocar tela.

Fonte: Assessoria de Comunicação