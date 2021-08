Após 14 dias, Bariri volta a registrar óbito por Covid-19

Informe desta sexta-feira, dia 20, registrou morte de mulher de 65 anos, totalizando 122 óbitos

A Diretoria Municipal de Saúde confirmou mais uma morte por Covid-19 nesta sexta-feira (20), chegando a um total de 122 óbitos em Bariri desde o início da pandemia.

O óbito foi de mulher de 65 anos, que residia no Núcleo Habitacional 3. A morte ocorreu no dia 10 de agosto.

A última morte em decorrência dessa doença havia sido contabilizada no dia 6 de agosto. Ou seja, há 14 dias.

Desde o início da pandemia 3.900 pessoas tiveram resultado positivo em Bariri. Há 12 aguardando o resultado.

Os negativos somam 8.501 exames, com 3.771 pessoas curadas.