Alunos de Medicina de Penápolis iniciam estágio em Bariri

Segunda-feira (22), os alunos de Medicina da Fundação Educacional de Penápolis (Funepe) foram recepcionados no Centro Educacional, Cultural e de Exposição Mario Fava, para início do estágio em unidades de saúde do município e também na Santa Casa de Bariri.

A solenidade ocorreu a partir das 8h, com a presença do prefeito Luís Fernando Foloni; presidente do Legislativo, Airton Luís Pegoraro; diretora de Saúde, Irene Chagas do Nascimento Rangel; gestora da Santa Casa, Marina Prearo; coordenador de Saúde, Fabio Zenni; diretores e coordenadores do Curso de Medicina; e servidores e profissionais da Saúde.

Durante o encontro, foi destacada a importância dos serviços que serão prestados pelos universitários, junto a usuários e pacientes, tanto nas unidades básicas de saúde como na unidade hospitalar.

Diácono Norberto, da Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores, deu benção especial aos estudantes, para que tudo corra bem durante o estágio.

Aprovação da Câmara

O convênio entre a Prefeitura de Bariri e a Fundação Educacional de Penápolis (Funepe, para a realização de estágios obrigatórios de alunos do curso de medicina em unidades de saúde e também na Santa Casa, foi objeto de projeto de lei aprovado pela Câmara de Vereadores.

Para tanto, o presidente da Casa, Airton Pegoraro (MDB), convocou sessão extraordinária realizada dia 18 de janeiro, com a presença de mais quatro vereadores: Edcarlos Pereira dos Santos (PSDB); Francisco Leandro Gonzalez (Podemos); Julio César Devides (Cidadania); e Myrella Soares da Silva (União Brasil). Todos foram favoráveis ao convênio.

Os estudantes serão supervisionados por professores da instituição e também por médicos da rede de saúde. São 43 alunos que se formam no meio deste ano.

Em contrapartida, o município receberá da Funepe entre R$ 50 mil e R$ 60 mil mensais. Desse montante, R$ 8 mil devem ser destinados à Santa Casa de Bariri.