Samburá

Vale Extra

Através das redes sociais, o prefeito Neto Leoni divulgou a quantidade de servidores municipais beneficiada pelo vale alimentação extra, no valor de R$ 500, criado por lei municipal. Segundo ele, em 2019, 213 funcionários receberam o cartão extra por que não tiveram faltas durante o ano. Na foto, ele posa ao lado dos beneficiados que trabalham no Paço Municipal 16 de Junho.

Natal Solidário 1

Nas festas de final de ano, o Sistema Belluzzo de Rádio realizou a Campanha Natal Solidário. Parte da renda das tradicionais mensagens de Boas Festas foi destinada à Santa Casa de Bariri.

Natal Solidário 2

Quinta-feira, 30, a equipe da emissora entregou ao médico diretor Luiz Carlos Ferraz do Amaral dois cheques (FM 91 e Rádio Cultura), que somam R$ 3,6 mil e que representam o resultado da campanha. No ato, os diretores divulgaram e agradeceram os anunciantes que aderiram à ação.

Natal Solidário 3

Luiz Carlos Amaral agradeceu a iniciativa da campanha, comentou a difícil situação financeira do hospital e ressaltou que as doações auxiliam na busca de alternativas para manter o atendimento. “Esse valor é expressivo pois será utilizado para custeio, compra de remédios e/ou pagamento de fornecedores”, ressaltou.

Janeiro Branco

Quarta-feira, 29, pela manhã, a equipe do Posto de Saúde da Vila Santa Rosa (PSF 4) realizou palestra sobre ansiedade, depressão e saúde mental aos usuários que aguardavam na recepção da unidade. O palestrante foi o estagiário Raul Bolini Júnior, que procurou orientar sobre prevenções e tratamento. O evento integra a Campanha Janeiro Branco, que promove a saúde mental. (Fonte: Site da Prefeitura de Bariri).

Conselho de Presbíteros 1

Quarta-feira, 29, Dom Paulo Cezar Costa (foto) anunciou o novo Conselho de Presbíteros da Diocese de São Carlos. Eles têm mandato de dois anos e são responsáveis pelas ações pastorais da igreja particular na diocese. São 21 integrantes e a primeira reunião do novo conselho está agendada para o dia 3 de abril, às 9h.

Conselho de Presbíteros 2

Entre os novos membros do Conselho, sete têm trajetória ligada às paróquias de Bariri: Carlos Alberto Giacone; João Francisco Trovilho Morales; Jorge João Aparecido Nahra; José Edmilson Santos; Marcelo Aparecido de Souza; Luiz Antenor Rosa Botelho; e Sandro de Souza Portela. (Fonte: Assessoria de Imprensa da Diocese de São Carlos).

Na mídia

A vice-prefeita Maria Pia Betti Pio da Silva Nary (PP) deve conceder entrevista na quarta-feira, dia 5, para falar sobre sua eventual pré-candidatura a prefeita de Bariri. Dos políticos que devem participar da disputa ela é a única que ainda não falou à imprensa em 2020.

Nova data

A prefeitura de Bariri fez alterações no edital para registro de preços para aquisição de material para recapeamento, como emulsão asfáltica, pedra, pedrisco e pó de pedra. Agora, as propostas de empresas interessadas devem ser entregues até o dia 11 de fevereiro.

Adutora

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e o Saemba assinaram parceria na segunda-feira, dia 27. O objetivo é que o departamento obtenha autorização em caráter excepcional para implantação e utilização de adutora subterrânea de água na SP-304, do km 329+389 ao km 329+648, com extensão total de 259 metros.

Polo passivo

Ao apreciar ação de cobrança movida pela Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda, a Justiça decidiu que a Santa Casa e não o município de Bariri deve ser responsabilizada por dívidas do hospital, mesmo que contraídas durante o período de intervenção.

Caminhão-pipa

A prefeitura de Itaju e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento firmaram convênio no valor de R$ 289,5 mil para aquisição de caminhão-pipa. O ministério irá repassar R$ 286,5 mil, com R$ 3 mil de contrapartida do município. O convênio tem vigência até 30 de abril de 2021.

Olho nos comissionados

O Ministério Público deve entrar na Justiça contra a prefeitura de Bauru, o Departamento de Água e Esgoto (DAE) e a Câmara Municipal para obrigar os três órgãos públicos a extinguirem parte dos cargos comissionados de livre nomeação, transformando-os em cargos efetivos, com preenchimento através de concurso público. Nesta semana houve reunião entre as partes, mas sem acordo.

Para depois 1

Decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro adiou para 2022 o prazo final para que Estados e municípios elaborem seus planos de saneamento básico, conforme determina a Lei 11.445/2007, que estabelece diretrizes do setor. Com isso, esta é a quarta vez que o prazo é adiado.

Para depois 2

Especialistas apontam que os municípios encontram dificuldades na falta de orientação, na falta de recursos financeiros ou, ainda, na falta de pessoal qualificado para a elaboração do plano. Quem não providenciar o plano até 31 de dezembro de 2022 não terá acesso a recursos orçamentários da União.

Projetos

A AES Tietê investirá neste ano R$ 760 mil em dez projetos sociais dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDMCA) e Conselhos Municipais do Idoso (CMI). Até o momento, na região, serão beneficiadas as entidades Instituição Milbradt, de Boraceia, e Casa da Criança – Seção Andorinha, de Barra Bonita.

Ataque e tentativa de estrupo 1

Jovem moradora de Ibitinga relatou em rede social que na manhã de terça-feira, 28, foi vítima de tentativa de estupro. O fato ocorreu no início da madrugada, quando estava prestes a dormir. O suspeito teria invadido a casa após pular dois muros e entrar pela lavanderia. Ele teria atacado usando a coleira de seu próprio cachorro. A jovem conseguiu fugir do criminoso, correndo em direção à rua e pediu socorro.

Ataque e tentativa de estupro 2

O suspeito fugiu, pulando novamente o muro. Ela indicou a cor da pele e estatura do homem, que não conseguiu tirar sua roupa, mas que houve agressões no pescoço, rosto e nos braços. Fez corpo de delito, foi atendida na UPA e prestou depoimento à polícia, que investiga o caso. (Fonte: Portal Ternura FM)

Matou duas irmãs 1

Um lavrador de 50 anos foi preso segunda-feira, 27, em Brotas, após matar a facadas a ex-mulher, de 49 anos, que possuía medida protetiva contra ele desde julho de 2019, e a irmã dela, de 56 anos. Após o crime, ele tentou tirar a própria vida, mas foi socorrido e permanece internado na Santa Casa de Jaú sob escolta da Polícia Militar (PM).

Matou a duas irmãs 2

O crime ocorreu por volta das 6h50, no sítio onde as vítimas moravam, no bairro rural do Patrimônio. De acordo com o registro policial, o suspeito, que não teve o nome divulgado pela polícia, surpreendeu a ex-mulher Antônia Simonia Favoretto e a irmã dela, Helena Maria Favoretto, quando elas tiravam o leite das vacas no pasto.

Matou duas irmãs 3

Uma adolescente que ajudava as irmãs na ordenha contou que o lavrador desferiu vários golpes de faca contra as vítimas e que só não foi morta também porque conseguiu correr e se esconder em uma área de mato. Antônia e Helena foram encaminhadas ao Hospital Santa Therezinha, em Brotas, mas não resistiram aos ferimentos. (Fonte: JCNet).