Samburá

Saída após 23 anos 1

Depois de 23 anos de emissora, o radialista e locutor, Fernando Foloni, anunciou a saída do Sistema Belluzzo de Rádio. Através das redes sociais ele confirmou o fim do programa Queimando o Chão do Rodeio, um dos maiores sucessos da Rádio FM 91.

Saída após 23 anos 2

Na saída, o “garoto” mostrou gratidão: “Aos queridos amigos de trabalho e os saudosos amigos do Sistema Belluzzo, que não estão mais ao nosso lado, mas fizeram toda a diferença, cada um com o seu programa, e também à família Belluzzo por toda confiança e credibilidade depositada no meu trabalho durante todos esses anos, minha gratidão”.

Saída após 23 anos 3

Nos bastidores, é dada como certa a contratação de Fernando Foloni pela Bariri Rádio Clube. A informação in off diz que no início de fevereiro ele começa novo programa na outra emissora local. Vale lembrar que, em breve, a Bariri Rádio Clube deve anunciar o início de transmissão de sua faixa de frequência modulada (FM).

Campeonato de Pesca

Domingo, 19, a Prefeitura de Boraceia realiza Campeonato de Pesca no Lago Municipal, a partir das 9h. As inscrições ocorrem no local e custam um quilo de alimento não perecível, em prol do Fundo Social. O torneio vai premiar as categorias: – pesca mais rápida; maior peixe; maior quantidade de peixe pescado; e maior soma de kg de peixe pescado. A prova dura três horas.

Desafio do Guerreiro

A atleta baririense Fabiana Ferraz participou da Corrida Desafio do Guerreiro, em Americana. A prova teve percurso com 19 km, de subidas e tempo chuvoso. ” Foi uma corrida muito difícil e cansativa, mas valeu a pena cada quilometro”, afirmou a baririense. A estrutura do evento contou com água, isotônico, frutas, cafezinho e apoio da prefeitura da local. ” Chelso Sport Business” finaliza.

Visita de Amigo 1

O deputado federal Arnaldo Jardim (Cidadania) esteve em Bariri, na terça-feira, 14, e se encontrou com diretores da DC Bio e outros amigos. Arnaldo contou que a viagem foi para visitar lideranças da região, falar sobre as perspectivas para o cenário em 2020 e fazer balanço de 2019.

Visita de Amigo 2

No campo de eleições municipais, Jardim disse que tem conversado com lideranças locais para possível apoio à candidatura, porém deixou claro que o momento ainda é de apresentação e debate de propostas. A entrevista completa pode ser conferida na página no Candeia, facebook.com/JornalCandeia

Prefeito por um dia 1

Quer saber como funciona a administração municipal? Conhecer o dia a dia do prefeito de Boraceia, Marcos Bilancieri? Participar de reuniões, conversar com os cidadãos e visitar as repartições públicas além das obras em andamento?

Prefeito por um dia 2

É só se inscrever para participar do programa “Prefeito por um Dia”. O munícipe vai poder acompanhar a rotina do prefeito da cidade de Boraceia. Para se inscrever é fácil, mande um e-mail com nome, idade, endereço e telefone de contato para o e-mail: prefeitoporumdia@boraceia.sp.gov.br

Bairros sem água

Segundo informado pelo Saemba, na quinta-feira, 16, máquina de empresa da cidade ao realizar serviço em loteamento acabou danificando a rede pública de abastecimento de água. A autarquia providenciou o conserto, que foi finalizado por volta de 16h30. O abastecimento de água, porém, ainda não havia sido normalizado até o fechamento da edição. Os bairros afetados foram Jardim Romero e Santo André II.

Maria Pia

Depois do empresário Abelardinho Simões, a próxima pré-candidatura a prefeito a ser confirmada deve ser a da vice-prefeita, Maria Pia Betti Pio da Silva Nary, pelo Partido Progressista (PP). Nos próximos dias ela deve reunir a imprensa e sites locais para anunciar projeto eleitoral e grupos de apoio.

Cereja do Bolo

Nos movimentos iniciais para as eleições 2020 em Bariri, já dá para observar que o partido Cidadania é uma das “cerejas do bolo” no quesito “coligação eleitoral”. A sigla abriga o deputado federal mais votado em Bariri nas últimas eleições: Arnaldo Jardim. Em Bariri, ele é presidido pelo investigador Paulo Grigolin e conta com o vereador Leandro Gonzalez e o ex-presidente da Câmara, Fernando Foloni. Para qual candidatura penderá o partido?

Diretora de Ação Social

A servidora municipal Fabrícia de Oliveira foi nomeada interinamente no cargo em comissão de diretora municipal de Ação Social, no período compreendido entre 20 de janeiro a 8 de fevereiro. Fabrícia, que exerce o cargo efetivo de instrutora de Laboratório de Informática cobre férias da diretora titular, Débora Cristina Machado Cornélio.

Procurador Geral

O prefeito Neto Leoni nomeou o novo procurador geral do município. Em portaria publicada no Portal Transparência, no dia 13 de janeiro, ele anunciou para o cargo o procurador do município, Danillo Alfredo Neves.

Desclassificação 1

A comissão de Licitação anunciou a desclassificação da empresa Maxpel Comercial no processo licitatório para aquisição de material didático-escolar para a rede municipal de ensino. Ela não apresentou amostra dentro do prazo estabelecido, descumprindo assim a do Edital.

Desclassificação 2

Obedecendo a ordem de classificação, a comissão de Licitação convocou a empresa remanescente Mix Atacado a apresentar amostras dos lotes/kits 01, 02 e 05, no prazo de até três dias úteis. Essa compra da prefeitura de Bariri está sendo concretizada através do pregão presencial nº 54/2019.

Aprovação

Após esse prazo, a comissão técnica tornou público que, depois da avaliação das amostras de material apresentadas pela Mix Atacado, decidiu pela aprovação dos lotes/kits 01, 02, 03 e 05 e confirmou a empresa como fornecedora do material didático-escolar para a prefeitura de Bariri.

Barra Bonita e Boraceia 1

Como parte de sua atuação social, a AES Tietê investirá neste ano R$ 760 mil em dez projetos sociais dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDMCA) e Conselhos Municipais do Idoso (CMI). Dois municípios da região garantiram parte desses recursos: Barra Bonita e Boraceia. Eles receberão iniciativas que englobam temas como cultura, esporte, educação, música e voluntariado.

Barra Bonita e Boraceia 2

No total, mais de mil pessoas serão beneficiadas pelos projetos selecionados. As iniciativas que recebem o apoio da AES Tietê foram avaliadas previamente e têm como objetivo melhorar a qualidade de vida da população vizinha às operações da companhia fomentando diversos temas sociais. (Fonte: Assessoria de Imprensa da AES Tietê)

Mudança na lei 1

Para quem declara imposto de renda, 2020 já chega com uma importante informação, sendo que não será permitida mais a dedução da contribuição previdenciária patronal de empregada doméstica, conforme Lei 9.250/95 artigo 12 inciso VII.

Mudança na lei 2

Segundo a lei, a contribuição previdenciária paga pelo empregador doméstico não pode mais ser deduzida do IRPF/2020, pois a lei somente permitiu até o exercício de 2019, ano-calendário de 2018. Esse era um importante benefício que objetivava o crescimento da formalização dessa área de trabalho.