Samburá

Festa de Brown

O ano de 2019 terminou bem para Carlinhos Brown: festa tripla em homenagem ao músico pelos 40 anos de carreira, pelo lançamento da nova música de Carnaval e porque será homenageado pela Escola de Samba Camisa Verde e Branco de São Paulo. Detalhe: a festança teve o dedo de bauruenses, nas lembrancinhas personalizadas do ateliê Sweet Memories, do casal Carlos Vieira e Eliana Bertoli Vieira. (Fonte e Foto: JCNet)

Quem é ele? 1

Emenda do deputado federal Marco Bertaiolli (PSD-SP) garantiu o pagamento integral do 13º salário aos funcionários da Santa Casa de Bariri. Na sessão da Câmara em que foram votados projetos do Executivo para garantir o repasse ao hospital praticamente nenhum vereador tinha ouvido falar do parlamentar.

Quem é ele? 2

O vereador Vagner Mateus Ferreira (PSD) chegou a mencionar na discussão das propostas que não conhecia o deputado. Mais tarde, foi informado que Bertaiolli era do mesmo partido que Vaguinho. O deputado foi eleito em 2018 com 137.628, sendo 56 deles obtidos em Bariri. Vereadores comentaram na sessão que a verba teria sido intermediada pelo servidor do Saemba Marcos Pepe.

Barra também

A situação não está complicada somente em Bariri. O Hospital e Maternidade São José, de Barra Bonita, deixou todos os funcionários de bolsos vazios em dezembro. O hospital não pagou o salário de novembro, que deveria ter sido pago no quinto dia útil de dezembro, e não pagou também o 13º. O Sindicato dos Trabalhadores da Saúde pediu fiscalização no Ministério do Trabalho e iria tentar resolver o impasse.

Gestão

O que menos se discutiu na sessão extraordinária de segunda-feira, dia 30, foi o teor dos projetos para repasse do dinheiro para o 13º. Pegou mais entre os vereadores, especialmente os da oposição, comentar que faltou gestão do Executivo para que chegasse ao fim do ano sem que a prefeitura tivesses recursos para destinar à Santa Casa a fim de pagar o abono aos trabalhadores.

Crítico

O vereador Evandro Folieni (PSDB) comentou na reunião camarária que a oposição ao prefeito é maior dentro do próprio Paço Municipal do que por alguns vereadores do Legislativo. Sem citar nomes, disse que alguns servidores jogaram a administração na lama.

Recurso

Um dos servidores comissionados demitidos pela prefeitura relatou que foi protocolado recurso no Tribunal de Justiça (TJ) de São Paulo na tentativa de reverter a decisão da Justiça de Bariri. Até o fechamento desta edição não foi possível consultar o recurso e eventual decisão. Vale lembrar que o recesso forense termina na segunda-feira, dia 6.

Sorteio hoje

A Acib realizará hoje, dia 4, a partir das 10h, sorteio de prêmios da campanha Natal de Prêmios. Quem comprou nas lojas participantes e preencheu seu cupom irá concorrer a uma moto Honda Biz e 19 vale-compras no valor de R$ 200,00. O Candeia irá transmitir ao vivo o sorteio pelo Facebook.

Contratos

Foram publicados no Diário Oficial da União quatro contratos firmados pelo município de Bariri com o Ministério do Desenvolvimento Regional para recapeamento asfáltico. São R$ 250,7 mil para os Jardins São Francisco e Industrial, dois contratos de R$ 241,1 mil cada para o Jardim Santa Clara e R$ 1,157 milhão para diversas vias públicas da cidade.

Nomes Compostos 1

Brasileiro gosta de escolher nome. E o paulista também. Prova disso é que tanto no Brasil, como em São Paulo, cada vez mais pais e mães têm escolhido dois nomes para dar a seus filhos no momento do registro de nascimento. Em 2019, os nomes compostos foram a preferência em São Paulo.

Nomes Compostos 2

Eles ocuparam as três primeiras colocações do ranking estadual, com destaque para o fato que um nome feminino liderou os registros na unidade federativa. Maria Eduarda foi o primeiro colocado com 3188 registros, seguido por Enzo Gabriel, com 3119 registros e Pedro Henrique com 3026 registros.

CEP por Endereço

Desde ontem, sexta-feira, Boraceia conta com Código de Endereçamento Postal (CEP) por logradouro, ou seja, por endereço específico. Cada quadra, rua, alameda, viela, avenida e travessa passará a ter CEP individual, devidamente codificados dentro, substituindo utilizado atualmente – 17270-000. A área rural também contará com CEP específico.

Calendário escolar 1

A partir deste ano as escolas estaduais de São Paulo terão um novo calendário escolar. Haverá a introdução de dois novos recessos, um no fim do primeiro bimestre e outro no terceiro bimestre. As férias do segundo e do quarto bimestre ficam mantidas.

Calendário escolar 2

O ano letivo tem início no dia 3 de fevereiro. O primeiro recesso será entre 20 e 24 de abril. O período das férias foi marcado entre 10 e 26 de julho. O segundo recesso escolar ficou de 13 a 16 de outubro. O ano letivo se encerra no dia 23 de dezembro.

Os tiros e o cão 1

Um metalúrgico de 28 anos foi baleado no abdômen após discutir com um homem na noite de quarta-feira ,1, em Potunduva (Jaú). O autor do disparo fugiu e a vítima segue internada na Santa Casa de Jahu. Segundo a versão da vítima, o suspeito passeava com um cão da raça pitbull pela rua São Manoel quando o animal teria avançado em sua direção.

Os tiros e o cão 2

A vítima relata que reclamou com o dono do cachorro dizendo que, se ele o atacasse, mataria o animal. O suspeito deixou o local proferindo ameaças. Momentos depois, o homem retornou sem o cão, armado com um revólver, e atirou diversas vezes na direção da barriga do metalúrgico. Este conseguiu caminhar até sua casa, acionar o Samu e aguardar a chegada da viatura. O caso, registrado como tentativa de homicídio, segue sob investigação. (Fonte: JCNet)

“Floresta” de maconha

Após localizar porções de maconha com dois homens durante abordagem de rotina, a Polícia Militar de Jaú descobriu terça-feira, 31, uma “floresta” da droga no quintal da casa de um deles, na avenida Prefeito Doutor Alfeu Fabris, Jardim Padre Augusto Sani. No local, havia 48 plantas grandes de maconha, além de 150 mudas, sementes, adubo e objetos usados no cultivo do entorpecente. A dupla foi autuada em flagrante por tráfico de drogas. (Fonte: JCNet).