Primeiros Socorros 1

Na tarde de quinta-feira, 26, equipes das diretorias de Ação Social e Infraestrutura da Prefeitura de Bariri participaram de curso de primeiros socorros, no Centro Educacional, Cultural e de Exposições Mário Fava, ministrado pelo sargento Vilares, do Corpo de Bombeiros de Bariri. O técnico de Segurança do Trabalho, Luís Antônio Cóscia, ainda falou sobre o combate a princípio de incêndio.

Primeiros Socorros 2

Foram abortados os passos primordiais em situações de manutenção de vida, também como agir em situações de possíveis lesões, cuidados de autoproteção em situações adversas e a importância do kit de primeiros socorros. (Foto: Divulgação. Fonte: Assessoria de Comunicação e Imprensa da Prefeitura de Bariri).

Parceiros

Segundo a prefeitura de Boraceia, para “agradecer aos parceiros”, grupo liderado pelo vice-prefeito, Di Picapau, presentou equipes de hospitais que prestam serviço à população local. Foram agraciados a Santa Casa de Bariri (foto), Hospital Amaral Carvalho de Jahu e outras unidades de saúde. (Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Boraceia).

30 casas em Boraceia

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) abriu inscrições para o sorteio de 30 moradias do Programa Nossa Casa, na cidade de Boracéia. O processo é por meio de aplicativo de celular ou pela Internet no site da CDHU. As inscrições poderão ser efetuadas até às 17h15 do dia 3 de janeiro próximo.

30 casas em Boraceia 2

O interessado em concorrer a um dos imóveis deverá acessar o site da CDHU (cdhu.sp.gov.br) e clicar no banner das inscrições. Em seguida, deve escolher o empreendimento Boracéia G.

30 casas em Boraceia 3

Quem for realizar a inscrição via celular deve inserir o número de celular e será redirecionado para instalar o aplicativo Kaizala, que é gratuito e está disponível para Android e Iphone. Uma vez instalado, o interessado será incluído no grupo da CDHU e poderá efetivar a inscrição. (Foto: Divulgação. Fonte: Superintendência de Comunicação Social da CDHU)

Réveillon em Itaju

A Prefeitura de Itaju promove no dia 31 de dezembro, terça-feira, a partir das 21h. na Praça da Matriz, a festa da virada do ano de 2020. O Réveillon será abrilhantado pela Xangai Band Music, de Barra Bonita, que se apresenta em bailes e micaretas. O grupo conta com a cantora de Bariri, Soraia Sadi. O DJ Gustavo Henrique é outra atração musical do evento.

Sessão Extraordinária

A Câmara de Bariri marcou sessão extraordinária para segunda-feira, dia 30, às 11h. Os projetos a serem discutidos e votados tratam de subvenção à Santa Casa de Bariri. A convocação da sessão foi feita pela prefeitura de Bariri.

Extra 1

De acordo com a Confederação Nacional dos Municípios (CNM), as prefeituras receberão os valores da cessão onerosa do pré-sal na terça-feira, dia 31. A informação foi confirmada pelo Ministério da Economia e Banco do Brasil, que fará a transferência. É obrigatório que a gestão municipal tenha autorização legislativa para aplicar o dinheiro.

Extra 2

Para Bariri deverão ser transferidos R$ 1,158 milhão. Vale informar que o dinheiro não pode ser usado livremente. Em relação aos municípios, a lei que distribui os recursos da cessão onerosa define a obrigatoriedade de usá-los com investimentos e previdência.

Convênio 1

Foi publicado na Imprensa Oficial do Estado o convênio entre o governo estadual e a prefeitura de Bariri para melhoria do calçamento no canteiro central da Avenida Perimetral Prefeito Domingos Antônio Fortunato, no trecho compreendido entre a Avenida Dr. Antônio Galiza e a Praça da Juventude, totalizando 6.298,00 m².

Convênio 2

Conforme a publicação, de 21 de dezembro, o valor do convênio é de R$ 593.655,71, dos quais R$ 500.000,00 de responsabilidade do Estado e o restante de contrapartida da prefeitura de Bariri. A parceria foi comentada pelo prefeito Neto Leoni recentemente via Facebook.

Convênio 3

Outro convênio que beneficia Bariri diz respeito à execução de 4.659,00 m² de recapeamento asfáltico e 66,31 m² de sinalização viária. O valor total da parceria é de R$ 196.716,12, dos quais R$ 150.000,00 são de responsabilidade do Estado e a outra parte de contrapartida do município.

Mais um na conta 1

A empresa Inova Comercial Hospitalar ajuizou ação no Fórum de Campinas contra a prefeitura daquela cidade e a Santa Casa de Bariri. A alegação é que não recebeu valor de R$ 390 mil referentes a medicamentos e materiais hospitalares.

Mais um na conta 2

Em recente decisão, a Justiça de Campinas julgou improcedente o pedido em relação à prefeitura de Campinas e procedente em relação ao hospital baririense. Um dos apontamentos do Judiciário é que o débito foi originado antes de o governo campinense ter decretado intervenção no Hospital Ouro Verde, em 1º de dezembro de 2017.

Repasse

E falando em Santa Casa, o Ministério da Saúde publicou portaria nº 3.339, de 17 de dezembro, para repassar recursos do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde. Para o hospital de Bariri foram disponibilizados R$ 36.160,00. É esperar que o dinheiro não sofra algum tipo de bloqueio.

Projetos culturais

A prefeitura de Bariri abriu inscrições para concurso com o objetivo de selecionar projetos culturais para o programa “Bariri: A Criativa do Vale do Tietê”. O prazo de inscrições é de 30 de dezembro a 12 de fevereiro. A sessão pública está marcada para o dia 13 de fevereiro.

Mais um passo

A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social realizou este mês análise preliminar da etapa competitiva de avaliação de propostas. Em relação a Bariri, o projeto Musicalizando/Sol Maior foi considerado apto à captação de recursos de R$ 100 mil em caráter preliminar. Há pendência de adequação da proposta, sendo preciso aguardar contato do Condeca.

Sem validade 1

O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) de Campinas e a empresa Claro S.A. assinaram recentemente termo aditivo. Nele, consta que não terá efeito a supressão dos serviços relativos ao Posto Avançado da Justiça do Trabalho de Bariri. Na prática, a medida representa a manutenção da unidade em Bariri, conforme há havia sido decidido pelo TRT.

Manutenção nas Eclusas 1

A partir do dia 6 de janeiro, o Departamento Hidroviário (DH) suspenderá o tráfego nas eclusas de Barra Bonita, Bariri, Promissão, Ibitinga e as duas em Nova Avanhandava, para a realização da manutenção preventiva programada.

Manutenção nas Eclusas 2

O procedimento é executado pela AES Tietê e tem previsão para ser concluído até às 24h do dia 4 de fevereiro para manutenções gerais. Durante todo este período, em decorrência das atividades realizadas, a passagem das embarcações é suspensa. (Fonte: Assessoria de Imprensa AES Tietê)