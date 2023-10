Unidade móvel da Unesp atende 150 pacientes em Boraceia

A Coordenadoria de Saúde de Boraceia, numa parceria com a Unesp, trouxe na manhã de segunda-feira (2) a Unidade Móvel de Oftalmologia da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB/Unesp). O ônibus, totalmente equipado para a realização dos exames, ficou estacionado em frente ao PSF (no centro de Boraceia).

De acordo com o prefeito Valdir de Souza Melo (Di Picapau), foram realizados 150 atendimentos. “A unidade móvel atendeu hoje as pessoas que tinham encaminhamento pelos médicos do Centro de Saúde, para atendimento com oftalmologista”, explica ele.

A unidade móvel, composta por médicos e auxiliar de enfermagem, tem equipamentos de última geração, o que aponta a precisão dos diagnósticos. Os aparelhos oftalmológicos permitem o exame ocular completo capaz de detectar doenças como glaucoma, catarata, entre outras e que também inclui o exame de refração, voltado à prescrição de óculos. Atua no âmbito da prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças oculares

Os casos considerados com necessidade de acompanhamento clínico especializado ou conduta cirúrgica são encaminhados para hospital da Faculdade. É a segunda vez neste ano que o ônibus de oftalmologia visita Boraceia.

“A triagem que estes profissionais da Unesp fazem é importantíssima, nos ajuda bastante, porque os casos mais simples são resolvidos aqui em nossa cidade mesmo e casos mais complexo, que necessitam de cirurgia, são encaminhados para Botucatu. É um atendimento de qualidade e humanizado”, completou o prefeito.

