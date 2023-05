Treze radares ‘paulistas’ começam a operar; quatro deles nesta região

À meia noite desta quarta-feira (24), treze novos radares começam a operar em seis rodovias do interior de São Paulo.

Quatro deles nesta região: na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), os aparelhos estão nos km 180+050 e 181+700, no trecho urbano de Jaú (SP); e na César Augusto Sgavioli (SP-261), em Pederneiras (SP), nos km 151+600 e 152+100.

De acordo com a concessionária Eixo SP, responsável pelo Lote PiPa, os novos equipamentos foram homologados pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e têm por objetivo aumentar a segurança dos usuários.

Segundo a concessionária, outros equipamentos estão aguardando homologação do DER e o início de operação deve ser anunciado em breve.

De acordo com a coordenadora de Segurança Viária da Eixo SP, Viviane Riveli de Carvalho, a instalação e a operação dos equipamentos atendem a uma determinação do contrato de concessão, além de ser uma importante ferramenta para garantir a segurança do usuário por meio da fiscalização da velocidade máxima permitida na rodovia.

Fonte: Portal Estradas