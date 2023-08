Santa Casa de Jaú rescinde convênio do PS com Prefeitura de Jaú

A Santa Casa de Jaú pediu à Prefeitura de Jaú a rescisão do convênio para manutenção do pronto-socorro (PS).

O hospital encaminhou nota à imprensa, que segue na íntegra:

“Em seus mais de 130 anos de existência, a Irmandade de Misericórdia do Jahu seguiu firme em seu propósito de oferecer cuidados médicos de qualidade e com responsabilidade.

Atualmente, o atendimento de Pronto-Socorro adulto e infantil – de responsabilidade do município de Jahu – é realizado nas dependências da Santa Casa, através de convênio com a Prefeitura Municipal de Jahu, com repasses financeiros. Em 2022 foram mais de 107.500 atendimentos gratuitos somente nesse setor.

Nesse momento, por questões técnico-administrativas, a Irmandade de Misericórdia do Jahu solicitou a rescisão do convênio junto à Prefeitura de Jahu dentro do prazo previsto em contrato, 60 dias.

Dessa forma, decorridos os sessenta dias, o atendimento do Pronto-Socorro da Santa Casa de Jahu passará a ser referenciado. O que isso significa? Significa que todos os casos devem buscar atendimento nas Unidades Básica de Saúde (UBS) mais próximas de sua residência, Unidades de Saúde de Família e no Pronto-Socorro Municipal. O Pronto-Socorro da Santa Casa de Jahu atenderá apenas os pacientes encaminhados pela Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde).”

Outro lado

Em nota, a Prefeitura de Jaú informou que a Santa Casa protocolou o pedido de término do contrato para atendimento do PS na quinta-feira (10).

“O caso já está sendo apurado pela administração municipal que ressalta que sempre trabalhou com todos os esforços para atender as demandas da entidade prestadora de serviço e que sempre cumpriu à risca suas obrigações constantes no contrato”, afirmou.

“Fiel cumpridora de suas obrigações, a Prefeitura de Jaú age com transparência, responsabilidade e lisura, como sempre fez em todas as suas ações, em respeito à população. A gestão do dinheiro público feita pela atual administração permitirá que o município garanta o atendimento digno, melhorando inclusive a qualidade dos serviços”.