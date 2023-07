REGIÃO: Programação de Festival de Inverno de Itaju leva crianças ao cinema

Com o objetivo de vivenciar novas experiências e proporcionar férias divertidas, a Prefeitura de Itaju, dentro da programação do Festival de Inverno 2023, levou os alunos da CMEI “Sebastiana Pereira” a curtirem uma sessão de cinema no Cine Belluzzo em Bariri.

O passeio contemplou ingressos, pipoca e refrigerante gratuitos. Na telona, o filme “Elementos”. O passeio foi uma promoção da prefeitura, através da Diretoria da Educação, diretoria e funcionários da CMEI.

“O objetivo principal é apresentar o cinema para essas crianças, boa parte delas ainda não havia ido até a um espaço desse. É mostrar que o cinema não é só uma forma de lazer, mas sim uma fonte de cultura”, afirma o prefeito Jerri de Souza Neiva.

“Entendemos ser importante também despertar nas crianças e na juventude o gosto pelo cinema e pela arte”, completa o prefeito.