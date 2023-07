REGIÃO: Pavimentação da vicinal Boraceia-Arealva está quase concluída

As obras de pavimentação da estrada vicinal entre Boraceia-Arealva estão quase concluídas. Elas envolvem 9 quilômetros dentro do município de Boraceia; outros 9 quilômetros por Arealva – via que dá acesso ao bairro Ribeirão Bonito. E o restante pertence ao município de Pederneiras.

Ao todo, o trecho é de 28 quilômetros e seu asfaltamento (100% concluído) era um sonho de mais de 40 anos, de moradores e usuários.

A obra está sendo realizada com recursos do governo do Estado. Deve custar pouco mais de R$ 60 milhões A pista é simples e com acostamento.

A pavimentação foi realizada em pouco mais de um ano e a ligação entre as duas cidades virou realidade. Segundo o prefeito de Boraceia, Di Picapau, o trajeto entre os municípios, que antes exigia mais de 1 hora e meia, agora pode ser feita em segurança em no máximo 40 minutos.

“Foi um trabalho de longos anos, com pedido da Amcesp, dos prefeitos das cidades Ivana (Pederneiras), Dr. Elson (Arealva) e Di Picapau e Marlete (Boraceia), além dos vereadores. Conquista que trará muitos benefícios para população”, conclui Di Picapau. (Fonte: Assessoria de Imprensa)