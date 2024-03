Região: Itaju inaugura Projeto Cozinhalimento em parceria com Estado

Na sexta-feira (8) a Prefeitura de Itaju entregou o espaço do Projeto Estadual Cozinhalimento, em parceria com a Secretaria Estadual de Agricultura, representada pelo diretor técnico Marco Guazi.

No local, com modernos equipamentos, foi montada uma moderna e equipada cozinha para o desenvolvimento de ações, como capacitação, ação social, empreendedorismo e geração de renda.

O prefeito Jerri de Souza Neiva ressaltou a importância do Cozinhalimento para a cidade.

“Este projeto é um grande passo para promover a conscientização sobre a importância de práticas alimentares saudáveis, além de impulsionar a geração de renda em nosso município.

O Fundo Social de Itaju agradece as importantes parcerias com Prefeitura Municipal, através do prefeito Jerri, Sebrae (unidade Bauru), Senai, Senac e Secretaria Estadual da Agricultura.