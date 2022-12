Região: Defesa Civil do Estado alerta para chuvas intensas

A partir desta terça-feira (27), a Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta a população para um período de chuvas intensas que atingirá todo o estado, permanecendo até sexta-feira, (30). Segundo dados do Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE), há condições de chuvas intensas acompanhadas de descargas elétricas, fortes rajadas de vento e acumulados elevados, aumentando o risco para transtornos, devido a aproximação de uma frente fria, vinda do Sul do País.

O destaque e atenção ficam voltados para a região de Campinas e Sorocaba com acumulado de 155mm. Em Araraquara e Bauru, haverá acumulados de 140mm.

Com a chuva forte e intensa existe risco de transtornos como deslizamentos, desabamentos, alagamentos e enchentes. Portanto, ressalta-se a importância de cuidado especial nas áreas mais vulneráveis.

Recomendações

A Defesa Civil Estadual recomenda que as Defesas Civis Municipais permaneçam atentas e reforcem a divulgação de informações para a população, visando a adoção de medidas de autoproteção.

Orientações a toda população

Por conta deste cenário meteorológico faz-se necessário orientar a população sobre o risco e medidas preventivas que deve adotar, orientando que fique atenta a qualquer sinal de perigo, como desabamentos, desmoronamentos, deslizamentos, inundações, enxurradas e raios.

Recomenda-se não atravessar e adentrar em áreas inundadas ou enfrentar enxurradas. A força da água pode arrastar uma pessoa ou até mesmo um veículo.

Fonte: Defesa Civil do Estado de São Paulo