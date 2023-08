REGIÃO: Boraceia oferece curso que ensina modelar roupas femininas

A Prefeitura de Boraceia, em parceria com o Sebrae Aqui e o Senai, está oferecendo vagas para o curso “Aprenda a modelar saias, shorts e calças femininas”.

O curso é presencial, gratuito, destinado a maiores de 18 anos e será ministrado na sede do Senai, localizada à Rua Francisco Bodone.

As inscrições podem ser realizadas até o dia 22 de agosto, no Sebrae Aqui de Boracéia, localizado à Rua José Nunes do Amaral, 708.

Durante o curso, os participantes vão aprender técnicas da área que os possibilitarão trabalhar de forma produtiva.

As aulas serão ministradas das 18h às 22h, em três encontros: dia 14 de setembro, quinta-feira (módulo gestão); 18 de setembro, segunda-feira; e 17 de outubro, sexta-feira (módulos técnicos). (Fonte: Assessoria de Imprensa)