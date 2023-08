REGIÃO: Acidente na SP-225 deixa 4 crianças e 2 adultos gravemente feridos

Dois adultos e quatro crianças ficaram gravemente feridos na noite de domingo (30) em um acidente ocorrido na altura do quilômetro 216 mais 400 metros da Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), entre Pederneiras e Bauru.

De acordo com informações preliminares obtidas junto à Polícia Militar Rodoviária, as vítimas estavam em um GM Classic, com placas de Pederneiras, que trafegava no sentido Bauru-Pederneiras.

Por razões a serem esclarecidas, o carro colidiu na traseira de uma carreta, com placas de Boituva, com dois reboques, com placas de Barra Bonita.

As seis vítimas, todas com ferimentos graves, foram socorridas e levadas para hospitais em Pederneiras e em Bauru. (Fonte: Sampi/JCNet)