Presidente do Fundo Social de Itaju participa de encontro em Bauru

A presidente do Fundo Social de Solidariedade e primeira-dama do Estado, Cristiane de Freitas, realizou no teatro no anfiteatro da USP, em Bauru, nesta quinta-feira (27), um encontro com 39 primeiras-damas e presidentes de Fundos Municipais da região de Bauru.

A presidente do Fundo Social de Solidariedade de Itaju, Fátima Camargo, participou do encontro junto com equipe do Fundo Social, Dodo, Neusa e a Cristina.

“Este momento é importante para aproximar as representantes dos Fundos Municipais, para que possamos compartilhar experiências e apresentar projetos e as demandas do município”, afirmou Fátima.

No evento o município também teve a oportunidade de expor os produtos artesanais confeccionados nos programas sociais desenvolvidos em Itaju.