Prefeitura de Itaju instala novos brinquedos nos parques infantis

A Prefeitura de Itaju investiu recursos próprios para a compra e instalação de novos brinquedos para os parquinhos municipais, oferecendo uma melhora considerável nas atividades de lazer e incentivando a criança a se desenvolver brincando.

Os brinquedos foram adquiridos através de um processo licitatório iniciado em novembro do ano passado. Finalizado o processo, a empresa vencedora entregou os equipamentos e realizou a instalação nessa última semana.

Assim, para alegria das crianças e também dos pais, o prefeito Jerri de Souza Neiva cumpre mais um compromisso do seu programa de governo. Segundo ele, “as portas do gabinete continuam abertas para aqueles que quiserem expor suas colocações para que possamos fazer uma Itaju cada vez melhor”.

A programação final dos serviços nos parquinhos será a colocação de areia (já adquirida) e que será efetuada nos próximos dias.

“Os investimentos realizados buscam transforar o ambiente dos nossos parques, fazendo esses espaços cada vez mais acolhedores, agradável para nossas crianças. Com muito empenho, carinho e dedicação, trabalhamos diariamente por mais avanços que ofereçam sempre o melhor para nossas crianças”, concluiu o prefeito Jerri.