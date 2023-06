Prefeito e vice de Itaju vistoriam danos causados pela chuva nas estradas rurais

A forte chuva que caiu em Itaju nesta quarta-feira (31) causou estragos nas estradas rurais. O prefeito Jerri de Souza Neiva e o vice-prefeito Wellington Pegorin estiveram nessas estradas fazendo vistoria.

Foram 70 milímetros de chuva que causaram estragos em estradas do bairro Irara Preta, Boa Vista, Rui Barbo Saint Paul e Recanto das Garças. O prefeito conversou com moradores desses bairros e já anunciou que as equipes da prefeitura estarão nos próximos dias realizando os serviços de recuperação dessas estradas.

“Nossas estradas são os únicos caminhos utilizados para escoamento da produção agrícola e para o ir e vir dos moradores, vamos promover uma espécie de força-tarefa para recuperar esses trechos o mais rápido possível. Aproveito para avisar que as laterais da Ponte Funda, danificadas por máquinas agrícolas com grades grandes, também serão restauradas em breve”, explicou Jerri.

Aproveitando a visita aos bairros rurais, o prefeito e vice-prefeito participaram de um delicioso café oferecido pelos irmãos Bonati.