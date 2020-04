MP alerta para abrandamento de quarentena sem base científica

O procurador-geral de Justiça, Mario Sarrubbo, determinou a publicação de aviso no “Diário Oficial” aos membros do MPSP com orientações acerca da quarentena estabelecida pelo Decreto Estadual 64.881 de 22 de março de 2020 para reduzir o contato social e combater a propagação do coronavírus.

De acordo com o aviso, ações ou omissões de autoridades municipais que abrandem as medidas estabelecidas pelo Estado sem embasamento em evidências científicas e em análises técnicas sobre informações estratégicas em saúde devem merecer atenção por parte da instituição.

O aviso indica aos promotores que, “respeitada a independência funcional”, tomem providências “na esfera de suas atribuições, mediante, entre outras medidas, promoção de ações civis, celebração de compromissos de ajustamento de conduta, expedição de recomendações, utilizando, se necessário, o material de apoio disponibilizado pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça Cíveis e de Tutela Coletiva no site da instituição.

Fonte: Ministério Público de São Paulo