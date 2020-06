ITAPUÍ: Agricultor mata ex-presidiário

Homem entrou para roubar chácara e tomou machadada na cabeça – Divulgação

Um agricultor matou um ex presidiário na manhã desta segunda-feira, 22, em uma chácara em Itapuí.

O criminoso entrou na chácara e passou a pegar objetos da sede. O agricultor percebeu a movimentação e foi até o ladrão que pegou um pedaço de madeira e avançou contra o agricultor.

Após luta corporal, o agricultor acertou o criminoso, que chegou a ser socorrido, mas chegou sem vida no hospital de Itapuí. O ex presidiário não era morador da cidade. O agricultor tem uma grande horta na cidade.

