Itaju promove Campeonato Regional de Futsal

Tem início na terça-feira (4) em Itaju o 1º Campeonato Regional de Futsal. Todos os jogos serão realizados no Ginásio Dener Baza.

A competição regional reúne equipes de Bariri, Itápolis, Boa Esperança do Sul, Trabiju, Mineiros do Tietê, Duartina, Bocaina e os donos da casa: Itaju.

As partidas serão realizadas a partir das 19h50 sempre às terças, quartas e sextas-feiras. Na primeira rodada, Itaju recebe Trabiju Futsal. No segundo jogo da noite, a equipe Resenha FC (Ibitinga) enfrenta o Baluh FC (Mineiros do Tietê).

A tabela completa com todos os jogos está na página oficial da Prefeitura de Itaju e redes sociais (Facebook) e também no mural do Ginásio Denner Baza.

O campeonato é realizado pelo Setor de Esportes, com apoio da Prefeitura de Itaju. A final da competição está marcada para o dia 25 de julho.