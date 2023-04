Itaju: Homem é morto com disparo de arma de fogo

Um homem foi morto com disparo de arma de fogo por volta das 20h30 deste sábado (15) em Itaju. O caso foi registrado como homicídio.

O crime aconteceu no cruzamento entre as Ruas Ângelo Bastazini e Oscar de Souza Freitas.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), o autor do delito verificou que a mãe estaria apanhando do namorado dela.

Em seguida, efetuou disparo de arma de fogo contra o homem. A vítima foi socorrida no local pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao pronto-socorro da Santa Casa de Bariri, mas não resistiu e morreu.

O autor do crime foi localizado e preso em flagrante.