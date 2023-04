Itaju: Curso de doces e confeitaria incentiva alunos a empreender

O Fundo Social de Itaju, em parceria com o Sebrae e o Senac, está promovendo curso de doces e confeitaria no CCI (Centro de Convivência do Idoso), com duração de duas semanas.

Pelo menos 60% dos alunos que participam desses cursos querem abrir o próprio negócio, sendo a grande maioria, com histórias de sucesso, afirma o responsável pelo curso na cidade.

“O objetivo é desenvolver o empreendedorismo e complemento de renda”, explica Fátima Camargo, presidente do Fundo Social.

No curso, os participantes aprendem desde a escolha e manuseio dos ingredientes até o preparo, cobertura e conservação dos produtos. O curso foi idealizado para pessoas que estão em busca do aprimoramento de suas habilidades e para os iniciantes. “Elas estão aprendendo a preparar verdadeiras delícias”, explica Fátima Camargo.

O ramo da confeitaria é uma modalidade profissional que cresce a cada dia. É uma excelente opção de carreira para quem está buscando uma mudança profissional ou aquele complemento na renda da família.

O prefeito Jerri de Souza Neiva prometeu para as alunas que estará presente no encerramento do curso e provar as delícias preparadas por elas. “Vamos trazer sempre novos cursos, novas oportunidades para de incremento de renda e aprendizado”, diz ele.