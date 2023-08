Itaju: Cras Agro reúne produtores buscando expansão da produção

A empresa CRAS Agro instalada no município, realizou n quinta-feira, 27 de julho, o II Encontro de Produtores de Amendoim de Itaju. Além de dezenas de produtores, estiveram presentes, o proprietário da empresa, prefeito Jerri, o vice-prefeito Pegorin, e funcionários. O objetivo foi incentivar a produção na safra 2023/24 de amendoim, ampliando os ganhos para o produtor através de uma parceria sólida e bem estruturada.

A Cras Agro é a maior exportadora do Brasil, de óleo de amendoim para a China. O encontro contou com adesão maciça dos plantadores locais de amendoim, unindo representantes da lavoura, pesquisa e indústria.

Foram apresentadas as principais inovações do setor, entre elas: os resultados das pesquisas sobre as novas variedades de cultivo desenvolvidas nos programas de pesquisa e melhoramento da Embrapa e do IAC; demonstração de inovações tecnológicas, como a pulverização de lavouras com drones e utilização de pesticidas permitidos; informações técnicas para redução no custo de produção e obtenção de maior produtividade; e dados do mercado do amendoim.

Recentemente, o prefeito Jerri, recebeu em seu gabinete na Prefeitura, o gerente da empresa de Itaju, onde foram discutidas ações para ampliação da indústria no município. A empresa produz óleo e outros resultantes do beneficiamento do amendoim e gera dezenas de empregos diretos na cidade.