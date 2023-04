Itaju contrata cirurgias de hérnias e vesículas com a Santa Casa de Jaú

Complementando as ações que estão sendo efetuadas na área da Saúde pelo prefeito de Itaju, Jerri de Souza Neiva, foi realizado recentemente um processo licitatório para a realização de cirurgias de hérnia e vesícula, custeadas com recursos do próprio município.

Jerri já havia efetuado a contratação de novos médicos e estendido o atendimento da saúde até 21h30.

O objetivo da nova ação é diminuir e até zerar demandas antigas de cirurgias eletivas nessas áreas que não foram atendidas pelo SUS.

As cirurgias serão realizadas pela Santa Casa de Jaú, ganhadora do processo. A unidade já iniciou o atendimento aos pacientes encaminhados por Itaju.

O objetivo, segundo prefeito Jerri, é que a população tenha acesso a esses procedimentos necessários de saúde.

“Nosso atendimento colocado à disposição da população está sendo aprimorado cada vez mais de forma a garantir uma melhora na qualidade de vida para todos que precisam do atendimento público de saúde”, afirma o prefeito.