Itaju compra novo veículo Van para o transporte de pacientes

A Diretoria de Saúde de Itaju recebeu mais um reforço para o transporte de pacientes: uma Van de 16 lugares, zero-quilômetro.

O veículo foi adquirido por R$ 284 mil, sendo R$ 100 mil de emenda parlamentar do deputado Ricardo Madalena, solicitação do vereador Val Fernandes, e o restante (R$ 184 mil) de recursos próprios do município.

A Van, que conta com ar condicionado, passa a integrar a estrutura da Secretaria Municipal de Saúde para transporte de pacientes para consultas e tratamentos eletivos em outras cidades.

As chaves da nova Van foram entregues para a diretora de Saúde, Kelly Antunes, pelo prefeito Jerri de Souza Neiva e pelo vice-prefeito Wellington Pegorin.

“Todos esses novos veículos são um importante reforço para que possamos oferecer mais conforto e segurança à população. Continuaremos pleiteando recursos para renovar nossa frota”, destacaram o prefeito e o vice.

Em dois anos, a frota da Saúde em Itaju foi totalmente renovada. “A aquisição desse novo veículo, sendo que parte do valor com recursos próprios, foi viabilizada com a manutenção do equilíbrio das contas públicas, a qual teve como resultado uma importante economia de recursos nos dois últimos anos, permitindo a realização de investimentos desta espécie, o qual irá proporcionar segurança e comodidade aos usuários que diariamente se deslocam até outras cidades para consultas e tratamentos de saúde”, ressalta Jerri.