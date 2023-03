Grupo realiza descida do Rio Jacaré-Pepira

Um grupo de moradores de Bariri, Arealva, Boraceia, Bauru, Piracicaba e São Paulo participou no último fim de semana de descida do Rio Jacaré-Pepira no trajeto entre Brotas e Itaju.

O evento é tradicional, ocorre há aproximadamente 20 anos e neste ano reuniu 25 embarcações. Por volta das 7h do sábado (4) as pessoas se dirigiram a Brotas, perto do Tavolaro.

Ali, tiveram acesso ao rio. Chegaram em Bocaina no fim da tarde, onde dormiram em várias propriedades rurais às margens do Jacaré-Pepira.

Na manhã do domingo (5) continuaram a descida, chegando no fim da tarde até as proximidades da ponte na Rodovia Leônidas Pacheco Ferreira (SP-304), entre Itaju e Ibitinga.

Cada embarcação contou com três pessoas. Alguns realizaram o passeio várias vezes; outros desceram pela primeira vez.

O Jacaré-Pepira é um dos únicos rios limpos e livres de poluição do Estado de São Paulo.

Da Redação