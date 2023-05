Feira de Bordado de Ibitinga será de 6 a 16 de julho

De 6 a 16 de julho será realizada a 47ª Feira de Bordado de Ibitinga, este ano comemorando 50 anos de história e a volta de programação completa, após pausa causada pela pandemia.

O evento ocorre no Pavilhão Permanente de Exposições Dr. Licínio Hilmar de Oliveira Arantes, que deve receber mais de 150 expositores, praça de alimentação e espaço de entretenimento. São 25 mil metros quadrados de exposições.

A abertura solene será no dia 5 de julho, quarta-feira, às 20h. O evento está aberto de segunda a sexta, das 09h às 19h, e aos sábados, domingos e feriados, das 08h às 19h.

A feira oferece produtos para cama, mesa, banho, cozinha, decoração, bebê e moda noiva em três pavilhões distintos, cobertos e climatizados.

Segundo os organizadores, o Pavilhão de Exposições passou por adequações para melhorar a estrutura e oferecer experiência mais fluída aos visitantes. Os pavilhões A e B foram reformatados para facilitar a circulação de pessoas.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Diretoria de Turismo

Programação de shows da Feira de Ibitinga

A grade de shows da 47ª Feira de Bordado de Ibitinga foi definida contemplando os dois finais de semana (sexta-feira, sábado e domingo).

Já confirmaram presença: Fabio Jr. (07/07); Michel Teló (08); Negritude Júnior (09); Maria Cecília & Rodoslfo (14); Gian & Giovani (15); e Felipe & Falcão (16).

Durante os dias de semana está sendo estruturado o ‘happy hour’, que ocorre das 17h às 20h, privilegiando os artistas e movimentos culturais locais.

Em breve será divulgada a programação dos dois domingos da Feira (09 e 16/07), que com grade especial de entretenimento para que as famílias, turistas e população local.

Ou seja, além das tradicionais compras, também estarão garantidos eventos de lazer na 47ª Feira do Bordado de Ibitinga.

Fonte: Prefeitura de Ibitinga

