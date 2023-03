Emendas parlamentares reforçam o caixa da saúde em Itaju

Itaju somou nos últimos dias R$ 600 mil em recursos destinados à saúde que chegaram através de emendas propositivas proposta por deputados federais e do Estado.

O deputado federal Marco Aurélio Bertaioli ligou para o prefeito anunciando a liberação de uma emenda no valor de R$ 400 mil destinada para a reforma da unidade básica de saúde do município.

O deputado federal Rodrigo Agostinho, agora presidente do Ibama, destinou para o município R$ 100 mil para custeio com a saúde, ou seja, compra de medicamentos e insumos.

O deputado estadual Ricardo Madalena também destinou R$ 100 mil para o custeio da saúde.

“Quero agradecer aos amigos deputados que tanto tem nos ajudado, destinado suas emendas, não só por mais essas, mas por todas as emendas parlamentares que já enviaram para Itaju. Esses recursos foram e são fundamentais, pois trazem grandes benefícios para nossa cidade, especialmente no avanço da saúde. Essas emendas são frutos da boa relação que temos tanto com o deputado Bertaioli, Rodrigo Agostinho e Ricardo Madalena, que não poupam esforços para atender as demandas da nossa administração. Em nome da população fica nossa sincera gratidão”, afirmou o prefeito de Itaju, Jerri de Souza Neiva.