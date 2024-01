Eixo-SP instala iluminação no perímetro urbano de Boraceia

Atendendo a uma solicitação do prefeito de Boraceia, Valdir de Souza Melo, Di Picapau, a Eixo-SP, concessionária estadual que administra a rodovia SP-261 (Pederneiras-Boraceia-Bariri), segue instalando no perímetro urbano cidade aproximadamente 20 postes com luminárias de Led.

A melhoria contempla o acesso do antigo matadouro, trevo principal de acesso, entrada do posto até próximo ao trevo do Lanza.

O objetivo da iluminação é dar mais segurança a quem chega à cidade e valorizar as entradas, inclusive, o trevo de acesso principal, que já passaram por reforma paisagística feita pela prefeitura nos últimos meses.

A execução dos trabalhos, que envolveram a instalação dos postes, cabeamento e luminárias, são de responsabilidade de uma empresa terceirizada pela concessionária. Já o material utilizado foi adquirido pela Eixo-SP.

O prefeito ressaltou que, mesmo antes dessa iluminação nesse amplo perímetro, foram realizadas instalações de luminárias em pontos estratégicos ao longo do trecho de acesso ao trevo principal acesso à cidade, proporcionando maior visibilidade e conforto para os moradores e usuários da rodovia, agora esse novo serviço contempla um trecho maior ampliando a segurança da nossa população.

“Todo o investimento é uma grande conquista para nossa cidade. Com a implementação de mais de 20 pontos de iluminação de Led, estamos proporcionando um salto significativo em termos de segurança e qualidade de vida. E todo investimento também é possível graças à parceria que a Eixo-SP mantém com os municípios margeados pelas rodovias administradas pela concessionária”, afirmou Di Picapau.

As lâmpadas instaladas têm a potência que são indicadas para uso em rodovias por sua capacidade de iluminação, menor consumo de energia e maior tempo de vida útil. Além disso, sua luminosidade branca gera um ambiente com melhor visibilidade. As mudanças serão percebidas pelos usuários que trafegarem pelo trecho, com a instalação haverá melhora na sensação de conforto na visão noturna e, consequentemente, maior segurança viária.