Educação em Itaju adquire brinquedos e jogos educativos para alunos da Emef

A pedido da Secretaria de Educação, a Prefeitura de Itaju adquiriu vários brinquedos e jogos pedagógicos para o aprendizado dos alunos que frequentam a Escola Municipal no Ensino Fundamental (Emef).

A interação durante o brincar caracteriza o cotidiano da infância, trazendo consigo muitas aprendizagens.

“Os jogos e brincadeiras conseguem relacionar o mundo para a realidade da criança, permitindo o desenvolvimento de sua inteligência e suas habilidades contribuindo de forma significativa com o ensino e a aprendizagem”, afirma o prefeito Jerri de Souza Neiva.

A aquisição dos jogos é uma forma de oferecer condições favoráveis a aprendizagem dos alunos, conforme avalia a secretária de Educação, Carmen Silvia Antunes Pereira.

Na lista do material recebido pelas escolas estão quebra-cabeças de diversos temas, jogos da memória, dominó e blocos de encaixe, entre outros.

Também foram adquiridos exemplares do livro “Uma lição de amor” para todos os professores da rede municipal de ensino que tratam do diagnóstico precoce do autismo e outros transtornos comportamentais.