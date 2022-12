Dois Córregos: Cinco pessoas da mesma família morrem afogadas

Os corpos de quatro pessoas da mesma família que morreram afogadas no sábado (24), véspera de Natal, em Dois Córregos, serão sepultados nesta segunda-feira (26) em Sumaré, na região de Campinas.

As vítimas são avó, mãe e duas filhas de 9 e 3 anos. A quinta vítima do afogamento, pai das duas crianças, teve o corpo encontrado na tarde deste domingo (25) e ainda não foi liberado pelo IML (Instituto Médico Legal) de Jaú, para onde todos foram levados.

A família viajou de Sumaré, onde morava, para passar o Natal em um rancho à beira do rio Tietê , nointerior de São Paulo.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, uma das crianças se afogou ao entrar no rio e os demais integrantes da família tentaram socorrê-la, mas também não conseguiram sair e morreram.

A avó, a mãe e as duas meninas foram retiradas do rio no sábado. Os bombeiros fizeram buscas para encontrar o corpo do pai, o que ocorreu neste domingo.

Os mortos são Denise Aparecida Dias da Silva, 51, Cynthia Silva dos Santos, 25 anos,

Kervellin Wallace da Silva, 29, Nicolly Luize Dias da Silva, 9, e Emily Camile Dias da Silva, 3. Segundo o presidente da Câmara Municipal de Sumaré, Willian Souza (PT), o Legislativo e a Prefeitura de Sumaré ofereceram assistência aos familiares das vítimas.

Fonte: Folha de São Paulo