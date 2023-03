Definida grade de shows da Festa do Peão de Boraceia

Os organizadores definiram a grade de shows completa da 32ª edição da Festa do Peão de Boraceia.

No dia 11 de maio (quinta-feira) irá se apresentar no Barretinho a dupla Lucas Akira e Fábio.

No dia 10 de maio (sexta-feira) é a vez de Cesar Menotti e Fabiano. Mayck e Lyan sobem ao palco no dia 13 de maio (sábado) e Derik e Luciano é a atração do dia 14 (domingo).

Concurso

A Festa de Peão de Boraceia está com inscrições abertas, até o dia 1º de abril, para as interessadas em participar do concurso que irá eleger a rainha, princesa e madrinha da 32ª edição da festa, prevista para acontecer de 10 a 14 de maio no recinto de Eventos de Boraceia.

Interessadas em se inscrever devem acessar o site oficial da Prefeitura de Boraceia.