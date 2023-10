Contas de 2021 de Boraceia têm parecer favorável do TCE

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) deu parecer favorável à aprovação das contas de 2021 da Prefeitura de Boraceia, governo do prefeito Valdir de Souza Melo, Di Picapau.

Em seu voto, o relator Renato Martins Costa citou que o município cumpriu as normas constitucionais em relação às despesas com Saúde, gastos com pessoal, pagamento de subsídios a agentes políticos, boa ordem no pagamento de encargos sociais e inexistência de parcelamentos previdenciários.

Na Educação, a prefeitura destinou 26,8% das receitas de impostos. Quanto à gestão fiscal, a execução orçamentária apresentou superávit de 5,56% no ano de 2021.

O resultado financeiro foi positivo em R$ 4,476 milhões, melhor que o exercício anterior (R$ 2,428 milhões).

De acordo com o TCE, a administração municipal não possuía dívidas no Passivo Permanente (dívida de longo prazo). O município realizou investimentos de quase 13% da receita total.

O relator recomendou ao Executivo que melhore os índices de eficiência da gestão municipal, tenha moderação na abertura de créditos suplementares e dê cumprimento à Lei de Acesso à Informação e Transparência. Também mencionou que iria oficiar o Corpo de Bombeiros quanto à falta de Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros em unidades de Saúde