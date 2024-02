Boraceia realiza desassoreamento e revitalização do lago municipal

O Departamento de Águas e Energia Elétrica e a Prefeitura de Boraceia estão realizando desassoreamento e revitalização do Lago Municipal Nivaldo Fonseca.

As máquinas removerão sedimentos depositados no fundo da lago, toda a areia das ilhas formadas ao longo dos anos e todo o mato que se espalhou nas margens do lago municipal.

“O lago é importante área de lazer da cidade, cada vez mais frequentada pela população local. A limpeza e desassoreamento do lago vai contribuir para minimizar o risco de inundações e propiciar um ambiente mais agradável para os visitantes”, destaca o prefeito Valdir de Souza Melo, o Di Picapau.