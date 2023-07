Boraceia promove Campeonato Municipal Society Empresarial

A Coordenadoria de Esporte e Lazer de Boraceia deu início no sábado (1º) ao Campeonato Municipal Society Empresarial. A competição reúne 11 equipes formadas por trabalhadores das empresas instaladas na cidade.

Na primeira rodada da competição, o campo society em Boraceia foi tomado pela torcida, em sua maioria formada por colegas de trabalho e familiares, que vão até o campo torcer pela equipe da empresa.

De acordo com o coordenador de Esporte e Lazer, Aparecido de Jesus Rodrigues Alves, o Paraná, a competição seguirá nos próximos três meses. Isso porque a fase final será realizada com as séries prata e ouro. Os campeões serão conhecidos no dia 30 de setembro.

“Iniciamos a competição no ano passado e tivemos sucesso tanto na participação do público quanto das equipes; este ano, são 11 equipes, formadas nas empresas, algumas no turno da noite ou do dia, todos com muita disposição para competir”, afirma.

Os jogos acontecem sempre nas tardes de sábado, a partir das 14h. “Tem rodada que teremos dois jogos, outras que teremos três, depende muito da tabela montada com a presença dos representantes de cada equipe”, conclui.