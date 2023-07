Boraceia participa de reunião do consórcio Tietê-Paraná

O prefeito de Boraceia, Valdir de Souza Melo (Di Picapau), e as coordenadoras do setor financeiro, Silvia Cândido, e de Saúde, Maria Helena Scipioni, participaram na manhã de terça-feira (11) de mais uma reunião do Consórcio Intermunicipal Tietê- Paraná no município de Pederneiras.

Foram discutidos diversos assuntos de interesse dos municípios, entre os temas a compra através conjunta dos municípios através do consórcio.

“Foram diversos temas como recursos para a saúde e a melhor forma de aproveitamento dos recursos públicos, promovendo a compra conjunta de materiais pelos municípios se utilizando do consórcio”, explica a Maria Helena.