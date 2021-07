Boraceia entrega prêmios a ganhadores de concurso de fotografia

Di Picapau e Marlete entregaram os prêmios aos ganhadores – Divulgação

Na segunda-feira, 5, Prefeitura Municipal através do Departamento de Educação e Departamento Esporte, Turismo e Cultura, premiou os ganhadores do 1º Concurso de Fotografia e Poesia.

Puderam participar do concurso fotógrafos amadores, que não possuem a fotografia como atividade financeira, desde que retratassem imagens dentro das categorias divulgadas. Só foi permitida a participação de moradores de Boraceia.

As fotos foram escolhidas por jurados convidados pela prefeitura. O primeiro colocado foi Claudio José Hernandez de Almeida Filho, com a foto temática “Um olhar sobre a passagem da barcaças da hidrovia que transporta produtos pelo Rio Tietê”. Ele levou o prêmio de R$ 500,00.

Em segundo lugar, Cinthia E. P. Melo, que ganhou R$ 300,00 com a foto “Um olhar pelas trilhas e passeios de bikes, proporcionada pela rica área rural, combinada com uma paisagem exuberante”.

Finalizando a lista de ganhadores, Renan Roel, que com o tema “Um olhar na pista de caminhada coberta pelas flores no final do outono” levou R$ 200,00 para casa.

“Foram dezenas de participações, que nos estimulam a realizar a segunda edição em breve. Parabéns para todos”, afirmou o prefeito Valdir de Souza Melo (PSDB), o- Di Picapau, que entregou os prêmios aos ganhadores, acompanhado da vice-prefeita, Marlete Zenatti Gianti (DEM).