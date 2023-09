Boraceia adquire novo veículo para transporte da merenda

A Prefeitura de Boraceia adquiriu com recursos próprios um veículo Van para uso exclusivo do transporte da merenda escolar. A mais nova aquisição vai ser utilizada no transporte da merenda produzida na Cozinha Piloto, de onde é preparada a alimentação diária; são quase 1.700 refeições transportadas para as escolas do município.

A compra do veículo demonstra a preocupação da administração municipal com a educação do município. “Ser gestor é pensar e produzir, olhando para o futuro. A educação é prioridade do primeiro ao último dia em nossa administração”, afirma o prefeito Valdir de Souza Melo, o Di Picapau.

Segundo a nutricionista que trabalha no município, Hellen Periçari, os alunos precisam de alimentos saudáveis para melhorar cada vez mais o rendimento escolar. “Alimentos de qualidade os alunos já têm, agora mais uma etapa se alcança, que é essencial na logística alimentar, transportar dentro das condições necessárias”, enfatizou.

Segundo a coordenadora de Educação, Andreia Herrera, a educação em Boraceia vem recebendo nota 10 com louvor, devido a austeridade na aplicação dos recursos.

“Boraceia está em 11ª lugar entre as melhores cidades do Brasil, devido também ao seu investimento e preocupação com educação. São vários fatores que dão a Boraceia as melhores avaliações tanto no Estado quanto no Brasil”, enfatizou Andreia.

O município investiu R$ 173.980,00 na compra do novo veículo, através de processo licitatório. Para a vice-prefeita Marlete Zenatti Gianti, a aquisição foi de significativa importância, pois o transporte da alimentação escolar será realizado de forma mais segura e em menos tempo, diminuindo os custos e rapidez na entrega, proporcionando melhor acondicionamento dos alimentos assegurando ainda mais qualidade das refeições.

O veículo ficará esta semana exposto no centro da cidade e na segunda-feira (11) já começa a ser utilizado pela Cozinha Piloto.