Bariri e Boraceia têm queda no índice de participação para 2024

Resolução da Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento nº 56, de 10 de outubro, divulgou os índices percentuais de participação dos municípios paulistas (IPM) no produto da arrecadação do Imposto sobre a Circulação de Mercadoria e Serviços (ICMS) para aplicação no exercício de 2024.

Bariri e Boraceia registraram queda no IPM. Já Itaju teve aumento no índice.

Ele define os repasses semanais de ICMS para os 645 municípios paulistas. Os índices de participação dos municípios são apurados anualmente para aplicação no exercício seguinte.

O Candeia divulga as transferências mensalmente. Trata-se de uma importante fonte de receita para os municípios.

No quadro que acompanha essa matéria, o jornal compara os índices de 2021 e de 2022. Bariri teve queda de 2,8% no IPM. Para Boraceia a redução foi de 0,3%. Em Itaju o aumento foi de 6,6%.

O principal componente que define o IPM é o valor adicionado. Trata-se da movimentação das empresas instaladas numa determinada cidade no período de um ano. Os três municípios registraram aumento nesse componente. A variação do valor adicionado foi de 15,3% em Bariri, de 33,4% em Boraceia e de 56% em Itaju.

IPM e valor adicionado dos três municípios

Município: Bariri

Valor adicionado 2021 Valor adicionado 2022 Variação

R$ 981.113.558 R$ 1.131.979.845 15,3%

Índice de participação 2021 Índice de participação 2022 Variação

0,073459 0,071368 -2,8%

Município: Boraceia

Valor adicionado 2021 Valor adicionado 2022 Variação

R$ 234.536.522 R$ 312.942.458 33,4%

Índice de participação 2021 Índice de participação 2022 Variação

0,020611 0,020546 -0,3%

Município: Itaju

Valor adicionado 2021 Valor adicionado 2022 Variação

R$ 149.558.189 R$ 233.388.539 56,0%

Índice de participação 2021 Índice de participação 2022 Variação

0,016942 0,018065 6,6%

Fonte: Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento