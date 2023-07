Cantora de Itaju participa do programa Faustão na Band

A cantora Karolina Cordeiro Pesce, de Itaju, realizou no dia 3 de julho gravação no programa Faustão na Band, em São Paulo. Atualmente, ela reside em São José do Rio Preto.

Com formação em Serviço Social, Karolina atuou na coordenação do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Itaju, entre 2018 e 2020.

Quando se mudou para São José do Rio Preto, foi contratada como assistente social no Instituto As Valquírias, hoje uma holding de impacto social, chamada Nações Valquírias, que atende meninas e mulheres em situação de pobreza.

Integrando uma das organizações mais famosa do país, Gerando Falcões, a Nações Valquírias possui uma banda de percussão, que foi convidada para se apresentar no programa da Rede Bandeirantes de Televisão.

Com talento vocal, a itajuense foi convidada para compor o grupo e assumir o vocal.

Na ocasião, Edu Lyra, fundador da Gerando Falcões, explanou a respeito do Programa Favela 3D, que visa transformar as favelas brasileiras em ambientes dignos, digitais e desenvolvidos.

O grupo musical se apresentou tocando as músicas: “Maria, Maria” (Milton Nascimento) e “Dona de Mim” (IZA). O programa foi ao ar na quarta-feira (12).

“Para mim, é uma grande realização cantar num programa de TV tão conhecido e poder enaltecer o projeto social que emana o poder do feminino”, ressalta Karolina.